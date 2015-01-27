На Керченській переправі зупинилися пороми, кількість автомобілів знову починає зростати

Сьогодні, 27 січня, рух поромів на Керченській переправі зупинено спочатку через туман, потім через реконструкцію причалів; почали накопичуватися черги.

Про це повідомляє Єдина транспортна дирекція РФ.

"З 04.00 мск робота поромів була припинена через погодні умови, на переправі густий туман, видимість менше 100 метрів", - йдеться у повідомленні.

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Пороми не вийдуть в рейс як мінімум до 15.00 мск вівторка, оскільки у період проведення робіт з реконструкції причалу в порту "Крим" діє тимчасовий графік курсування поромів. З 14 січня до 28 січня включно рух поромів здійснюватися не буде з 06.40 до 15.00 (мск).

За останньою інформацією оперативного чергового, зараз у порту "Кавказ" Краснодарського краю своєї черги на пором очікують до 20 легкових і 70 вантажних автомобілів, в порту "Крим" - до 50 легкових і до 10 вантажних машин.