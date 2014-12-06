На Керченській переправі зупинили рух поромів через вітер

Як передає ТАСС, вітер посилився там до 16-19 м/с, тому прийнято рішення щодо тимчасового припинення руху поромів. Якщо у найближчі години відбудеться зменшення вітру до 15-16 м/с, на лінію вийде пором "Глюкофілоуса", повідомили в Єдиній транспортній дирекції.

Читайте такожУ Криму пором із пасажирами майже всю ніч простояв у Керченській протоці (фото)На вантажопасажирській лінії черга зросла майже удвічі і збільшилась з 240 до 465 автомобілів. У порту "Кавказ" своєї черги на пором очікують до 170 легкових і 155 вантажних автомобілів, в порту "Крим" -близько 120 легкових і 20 вантажних машин.

У черзі на вантажній лінії в порту Новоросійськ стоять до 184 вантажівок, у Слов'янську-на-Кубані - 390, в Керченській аеропорту - 120 вантажних великовантажних автомобілів.