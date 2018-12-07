Журналісти дізналися, як депутат після смертельної ДТП намагається уникнути покарання (відео)

Депутат Кропачов відмовився проходити тест на алкоголь, заперечує те, що був за кермом, і зараз у справі проходить у якості свідка.

Депутат Житомирської обласної ради Дмитро Кропачов, який ймовірно є винуватцем смертельної дорожно-транспортної пригоди на пішохідному переході, намагається уникнути покарання.

Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші»

Нагадаємо, 24 листопада близько 19.30 на 5 км автодороги Житомир-Чернівці, у селі Тетерівці, місцевий житель за кермом автомобіля "Toyota Highlander" на смерть збив 60 річну жінку-пішохода. За даними ЗМІ, за кермом автівки був місцевий депутат Дмитро Кропачов, який відмовився на місці події проходити тест на алкоголь.

Цікаво, що про подію в ЗМІ стало відомо 26 листопада, через два дні після трагічної ДТП. Хоча, як правило, інформація про такі резонансні ДТП з’являється в мережі вже через кілька годин.

Перехід, на якому сталася трагедія, знаходиться в межах населеного пункту, в якому максимальна дозволена швидкість 50 км на годину. Місцеві жителі розповідають, що жінку розірвало на шматки, але на такій швидкості це неможливо.

Журналісти дізналися, що позашляховик, який наїхав на жінку, зареєстрований на фірму, якою володіє депутат Дмитро Кропачов. Автомобіль після інциденту був серйозно пошкоджений – вибито лобове скло. Цікаво відзначити, що тільки через 9 дній після трагічної ДТП поліція надала журналістам фотографії з місця події. У поліції також запевняють, що водій був тверезий.

«В обласному наркологічному диспансері взято забір крові у водія. В крові алкоголю не виявлено», - відзначила керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.

Деталі інциденту намагалися вияснити у самого винуватця трагедії Кропачова, але він не взяв слухавку.

«В моєму житті це перша пригода, коли розчленили людину по частинах. Я не хочу згадувати і говорити про це. Страшно було дивитись», - розповів представникам ЗМІ чоловік, який визвав поліцію на місце ДТП.

За законом, винуватцю повинні були вже обрати запобіжний захід, але у прокуратурі пояснили, що на даний момент немає достатньо доказів.

«Не було зібрано достатньо доказів. Про підозру особі не було повідомлено, відповідно, запобіжний захід не обирався. На даний час достовірно не встановлено, хто перебував за кермом, оскільки особа взагалі відмовилася давати свідчення», - розповів заступник начальника відділу прокуратури Житомирської області Олексій Мохарев.

Тобто депутат відмовився проходити тест на алкоголь, заперечив те, що був за кермом, і зараз у справі проходить у якості свідка.

«Да, він знаходився поза межами автомобіля, а біля нього знаходились якісь люди. На даний час він знаходиться на стаціонарному лікуванні в Житомирській обласній клінічній лікарні», - запевнив прокурор.

Але у лікарні повідомили, що депутат вже виписався. Юрист Віталій Маньків вважає, що депутат у найближчому майбутньому може написати заяву у поліцію, що його автівку начебто угнали, і з цього моменту він може доводити через суд, що його на місці ДТП взагалі не було.