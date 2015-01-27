У Києві застрелився колишній високопосадовець "Укрзалізниці" - ЗМІ

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у місті Києві.

Як йдеться в повідомленні, 26 січня о 16.50 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в Оболонському районі жінка у власній квартирі знайшла мертвим свого чоловіка.

На місце негайно виїхали працівники Оболонського райуправління міліції. По приїзді було з’ясовано, що чоловік сам собі заподіяв смерть, застосувавши мисливський карабін Blazer P93 калібру 7,62 мм. Зброя була зареєстрованою.

За словами дружини загиблого, близько 16.00 він зателефонував їй і повідомив, що не хоче далі жити. Коли вона дісталася помешкання через півгодини, то вже застала його мертвим.

Читайте такожСтали відомі подробиці загибелі Семенюк-СамсоненкоЗгаданий факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час огляду місця події було з’ясовано, що на момент трагедії квартиру було зачинено зсередини, замки на дверях та вікнах не пошкоджено. В квартирі, крім потерпілого, на той час нікого не було.

Водночас, за інформацією ТСН, у понеділок, 26 січня, ввечері застрелився Микола Сергієнко, який до квітня 2014 року обіймав посаду першого заступника гендиректора "Укрзалізниці".

Про самогубство колишнього чиновника транспортного відомства ТСН стало відомо з власних джерел, факт смерті Сергієнка підтверджують і в правоохоронних органах.

Сергієнко був призначений на посаду в 2010 році, його призначення візував тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров. Звільнили першого заступника гендиректора з відомства 16 квітня 2014 р. відповідним розпорядженням Кабміну.