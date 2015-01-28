Через обстріли пункт видачі перепусток у зону АТО переведений з Дебальцевого в Артемівськ

15:43, 28 січня 2015
Суспільство
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Пункт видачі перепусток у зону АТО з Дебальцевого передислокований в Артемівськ у зв'язку з постійними обстрілами.

Пункт выдачи пропусков переведен в Артемосвк / Фото УНИАН

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі спільнота "Вільний Донбас" з посиланням на прес-службу Артемівського міського управління МВС.

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"У зв'язку з масованими обстрілами Дебальцевого, які призвели до відсутності електропостачання, координаційна група сектора "С" з видачі перепусток передислокована з Дебальцевського міськвідділу міліції в місто Артемівськ (вул. Радянська, 60)", - йдеться в повідомленні.

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