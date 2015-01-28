Через обстріли пункт видачі перепусток у зону АТО переведений з Дебальцевого в Артемівськ
15:43, 28 січня 2015Суспільство
470 0
Пункт видачі перепусток у зону АТО з Дебальцевого передислокований в Артемівськ у зв'язку з постійними обстрілами.
Пункт видачі перепусток переведений в Артемівськ / Фото УНІАН
Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі спільнота "Вільний Донбас" з посиланням на прес-службу Артемівського міського управління МВС.
Читайте такожБойовики зосередили обстріл на напрямках Маріуполя, Мар'їнки та Дебальцевого - МВС
"У зв'язку з масованими обстрілами Дебальцевого, які призвели до відсутності електропостачання, координаційна група сектора "С" з видачі перепусток передислокована з Дебальцевського міськвідділу міліції в місто Артемівськ (вул. Радянська, 60)", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter