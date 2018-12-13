Через аварію на залізничних шляхах затримуються потяги зі Львова, Перемишля і Ковеля до Києва

У дорозі затримуються деякі поїзди в далекому і приміському сполученнях, зокрема, це поїзди №98 Ковель - Київ, №705 Київ - Перемишль, №92 Львів - Київ.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» повідомила про затримку ряду поїздів західного напрямку через падіння дерева в Київській області, що спричинило обрив контактної мережі.

«Через падіння дерева в Київській області, в результаті чого було обірвано залізничну контактну мережу, в дорозі затримується ряд пасажирських поїздів. Випадок стався о 5:12 на 51-му км перегону Клавдієве - Бородянка», - повідомили в прес-службі компанії.

Читайте такожПід Києвом дерево впало на дроти залізниці - рух з боку Ірпеня зупинено

Як уточнили в «Укрзалізниці», залізничники вже працюють над відновленням цієї ділянки. Зокрема, о 7:12 залізничники відновили напругу по парному напрямку ділянки і почали пропускати поїзди.

Однак, у дорозі затримуються деякі поїзди в далекому й приміському сполученнях, зокрема, це поїзда №98 Ковель - Київ, №705 Київ - Перемишль, №92 Львів - Київ.

«Укрзалізниця» просить вибачення за тимчасові незручності і вживає всіх заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків негоди. Закликаємо пасажирів бути уважними і слухати оголошення на вокзалах», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, 13 грудня в результаті ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП сталося знеструмлення 170 населених пунктів у шести областях.