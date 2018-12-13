В Одесі через фінансові махінації затримали одного з керівників санаторію СБУ

Встановлено, що підполковник систематично привласнює гроші, які платять за реабілітацію клієнти установи.

В Одесі затримано одного з керівників відомчого санаторію СБУ за підозрою у привласненні коштів, які клієнти платять за реабілітацію.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з регіональним управлінням спецслужби під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України викрили у фінансових махінаціях одного з керівників відомчого санаторію «Одеса».

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Встановлено, що підполковник систематично привласнює гроші, що їх платять за реабілітацію так звані «комерційні» клієнти. Зокрема, зловмисник залучав їх через знайомі йому туристичні фірми. Гроші від громадян оформлювались не через касу санаторію, а приймалися безпосередньо в приймальному відділенні.

«При цьому клієнту видавалися фінансові документи на повну вартість лікування. Відтак чиновник на свій розсуд «визначав», скільки з цієї суми внести в касу лікувальної установи. Для офіційної звітності готувався дублюючий пакет документації», - повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника, коли він вийшов з території санаторію і виявили у нього 125 тисяч гривень, які були незаконно привласнені.

Під час санкціонованих слідчих дій у робочому кабінеті зловмисника також вилучено «чорну бухгалтерію».

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що «навіть не знає, як назвати» людину, яка краде кошти в умовах воєнного стану в медичній установі, в якій проходять реабілітацію його колеги, серед яких учасники АТО. «Слідчі СБУ доведуть цю справу до суду, який, переконаний, дасть справедливу оцінку цим ганебним діям», - цитує Грицака прес-служба відомства.

Посадовій особі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових чи інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з іншими даними, зловмисник, який є заступником директора санаторію, вимагав більш як 45 тис. грн від підприємця, який хотів орендувати один з корпусів здравниці, розташованої в курортній зоні.

За даними представника в правоохоронних органах, також відкрито провадження за ст.368 (хабар) Кримінального кодексу України.