Суд Києва постановив арештувати медиків, які вимагали від учасника АТО хабара за встановлення групи інвалідності

Як альтернативу суд встановив підозрюваним застави у розмірі майже 2 млн грн кожному.

У столиці суд на 60 діб постановив арештувати медиків, які вимагали від пораненого учасника антитерористичної операції хабара за встановлення групи інвалідності.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, таке рішення виніс Оболонський районний суд за клопотання місцевої прокуратури №5.

"Суд заарештував на 60 діб голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи та лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії МОУ, викритих на вимаганні хабара в учасника АТО", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, як альтернативу суд встановив підозрюваним застави у розмірі майже 2 млн грн кожному.

У відомстві зазначили, що під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих виявили понад 20 пакетів документів військовослужбовців, які також претендують на отримання інвалідності. До кожного з цих пакетів був прикріплений конверт з грошима. Сума в конвертах коливалася від $700 до $4 тис.

"Досудове розслідування триває. В межах слідства встановлюється причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів", - додали у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня у Києві на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі $1,5 тис. затримали лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міноборони та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи.

Вказані кошти посадовці вимагали від учасника АТО, який у ході бойових дій отримав тяжку травму ноги, за встановлення йому групи інвалідності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою").