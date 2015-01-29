Спадкоємець мецената Терещенка: Україна сьогодні - це Франція 40 років тому

Якщо Німеччина чи Білорусь - це країни раціональні та прагматичні, то Україна та Франція - країни з душею, любов'ю до природи, хорошою аграрною культурою.

Про це розповів спадкоємець найвідомішої династії українських підприємців та меценатів Артемія та Ніколи Терещенка, а також онук останнього міністра фінансів Тимчасового уряду Російської імперії Михайла Терещенка - Мішель Терещенко в інтерв'ю журналу "Новое время".

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"Україна сьогодні - це Франція 40 років тому. Я часто вловлюю це подібність. Українці та французи однаково романтичні. І що найцікавіше, що українці зовсім не схожі на людей, яких я бачив у Москві та інших містах Росії - вони набагато ближче до французів у розумінні світу, ніж до росіян", - заявив він.

Терещенко каже, що у Франції мало знають про Україну.

"Багато хто з українських послів у Франції займалися виключно обслуговуванням інтересів українських олігархів, а не популяризацією України. Сьогодні це дає величезну перевагу в інформаційній війні росіянам. Вони залишають у Франції багато грошей, вкладають у нерухомість, інвестують в політичне лобі", - каже він.

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Мішель Терещенко зазначив, що французи не розуміють спільність трагедії тероризму в Донецьку та події з Charlie Hebdo. Навіть коли Петро Порошенко прилетів на марш миру, практично ніхто не дізнався, що це український президент, і жест скорботи за французьким жертвам тероризму не оцінили.

Повний текст інтерв'ю Мішеля Терещенка читайте в друкованому номері журналу "Новое время" завтра, 30 січня.