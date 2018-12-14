Вселенський патріарх просив голів УПЦ КП і УАПЦ не висуватися на посаду очільника помісної церкви

Такі листи він надіслав їм особисто.

Вселенський патріарх Варфоломій у своїх листах до предстоятелів УПЦ КП Філарета та Української автокефальної православної церкви Макарія просив їх не висувати свої кандидатури на посаду очільника Помісної української церкви.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів очільник УАПЦ Макарій.

"Ми підписали звернення до Вселенського патріарха про надання томосу, я зразу оголосив, що я свою кандидатуру не буду виставляти. Бог мені думку таку добру прислав, бо уже в жовтні місяці прийшов лист за підписом Вселенського патріарха, до мене прийшов і, напевне, до патріарха Філарета, щоб ми не ставили на голосування – ні один, ні другий", - розповів він.

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За словами Макарія, він поки не визначився, за кого голосуватиме на майбутньому Об’єднавчому соборі. Крім цього, предстоятель УАПЦ вважав доцільною іншу процедуру отримання Томосу.

"Моя думка була така, і я президенту сказав, що потрібно, може, було інший варіант застосувати: об’єднатися довкола томосу, тимчасово чи з екзархами, чи митрополита направити, щоб проговорити, об’єднатися. Коли об’єднання успішно пройшло довкола томосу, тоді можна було провести собор", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко повідомив дату проведення Об'єднавчого собору в Україні. За словами глави держави він відбудеться 15 грудня. На ньому буде обрано предстоятеля Помісної української церкви, а також затверджено її статут. Вселенський патріарх Варфоломій розіслав запрошення на Об’єднавчий собор українським ієрархам, у якому розповів про процес його проведення.