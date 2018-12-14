СБУ запідозрила підприємців зі Львова у передачі Росії секретних військових даних (відео)

Зловмисники отримали доступ до інформації понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій.

Співробітники Служби безпеки України викрили комерційну структуру, яка за допомогою забороненого в Україні програмного забезпечення «Парус» та «Афіна», внесених до санкційних списків, заволоділа базами даних та масивами інформації, що належать державним установам, військовим підрозділам і підприємствам на Львівщині.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що комерсанти легально обслуговували програмне забезпечення цих установ, проте під час виконання робіт вони встановлювали заборонені програми для копіювання інформації. За допомогою цих програм зловмисники несанкціоновано отримали доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій.

Встановлено, що копіювання масивів даних відбувалося, зокрема, через програмні засоби віддаленого керування комп’ютером «teamviewer».

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«Враховуючи те, що програмне забезпечення «Парус» та «Афіна» поширюється та оновлюється з серверів, які територіально розташовані в РФ, через дії зловмисників створено передумови для витоку інформації з обмеженим доступом», - наголосили у СБУ.

Таким чином викрадені бази даних стали доступними для країни-агресора та можуть бути використані на шкоду національній безпеці України.

На разі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України.

Зокрема перевіряється версія щодо передачі незаконно скопійованих даних до спецслужб країни-агресора.