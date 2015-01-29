Колишньому керівнику "Укрспецекспорту" оголосили підозру в розтраті

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, 21 січня зазначеному посадовцю оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Читайте також«Укрспецекспорт» за рік заробив 48 млн грн29 січня цього року слідчий суддя Печерського райсуду Києва надав дозвіл для його затримання та приводу до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також за клопотанням слідчого судом накладено арешт на майно підозрюваного –10 млн дол. в одному з українських банків та 2 автомобілі Range Rover загальною вартістю понад 2 млн грн.

Як повідомляє сайт компанії, державна компанія “Укрспецекспорт” є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.