В Україні мають роботу лише 37% людей з обмеженими можливостями - експерт

В Україні працевлаштованими є всього 37% людей з обмеженими можливостями. Про це на прес-конференції у Києві розповів фахівець з розробки політики на ринку праці, державних служб зайнятості, професійної орієнтації та професійної освіти Френк Кеван.

За даними Мінсоцполітики в Україні проживає 2,8 млн. громадян з інвалідністю, у тому числі пенсійного віку. І всього 37% осіб працездатного віку є офіційно влаштованими, повідомляє Громадське Радіо.

При цьому люди з обмеженими можливостями мають такі ж права на працевлаштування, як люди без інвалідності, - повідомив Кеван.

За досвідом міжнародного експерта, кілька факторів сприяють розвитку підтримки зайнятості та послугу супроводу людей з інвалідністю. Фахівець повідомив, що обов’язковим є втілення добре продуманої Національної стратегії зайнятості людей з інвалідністю та модернізація Державної служби зайнятості у питаннях обслуговування та підтримки людей з інвалідністю.

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Досить багато інформації та напрямків роботи було отримано від Конвенції ООН про права інвалідів, яку Україна ратифікувала в 2009 році.

«Як написано в цій Конвенції, люди з інвалідністю мають отримувати всі права та мають право працювати і бути працевлаштованими, як це відбувається з людьми, в яких немає інвалідності. Є 2 групи країн в допомозі працевлаштуванні людей з інвалідністю. Одна з груп надає державну допомогу через спеціальні фонди, які допомагають з працевлаштуванням людей з інвалідністю. Інша група країн, де більше використовується робота недержавних організацій та різноманітних установ », - повідомив Френк Кеван.

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Щодо системи квотування, то за словами експерта, у багатьох країнах система квот для мотивації роботодавців наймати людей з інвалідністю не працює.

«Деякі країни мають квоти і вони вже вписані в законодавчу базу, яка в країні існує. Ці квоти існують чи лише в державному, приватному секторі чи в обох. Таким чином з законодавством, якщо компанія складається з більш, ніж 25ти людей, то технічно вона має мати в своєму штаті 4% людей з інвалідністю», - говорить фахівець.