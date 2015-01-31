Терорист Моторола брав участь у проросійських мітингах у Харкові
01:45, 31 січня 2015Суспільство
6787 0
Бойовик Моторола - росіянин, що воює за терористів "ДНР" - в березні минулого року прикидався незадоволеним "хунтою" харків'янином.
Моторола брав участь у проросійських мітингах у Харкові / Скриншот
На відео з мітингу прихильників "русского мира" від 16 березня 2014 року видно, як Моторола стояв за спиною оратора, який закликав Путіна ввести війська в Харків, передає ТСН.
Сам Моторола нічого не говорив, але уважно спостерігав за натовпом мітингувальників.
Читайте також"Кіборгам" вдалося поранити бойовика Моторолу і знищити 23 терористів
Терорист з'являється на відео на 5.55 хвилині.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter