Терорист Моторола брав участь у проросійських мітингах у Харкові

На відео з мітингу прихильників "русского мира" від 16 березня 2014 року видно, як Моторола стояв за спиною оратора, який закликав Путіна ввести війська в Харків, передає ТСН.

Сам Моторола нічого не говорив, але уважно спостерігав за натовпом мітингувальників.

Читайте також"Кіборгам" вдалося поранити бойовика Моторолу і знищити 23 терористів

Терорист з'являється на відео на 5.55 хвилині.