На Яворівському полігоні загинув 19-річний військовослужбовець-контрактник

На Львівщині у міжнародному Центрі миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) загинув 19-річний військовослужбовець за контрактом.

Як повідомив кореспондента УНІАН керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, 30 січня близько 16.00 під час повернення до службового приміщення чергової зміни підрозділу посилення охорони військового об’єкту, внаслідок необережного поводження зі зброєю (розряджання зброї) один із військовослужбовців військової служби за контрактом пострілом в груди поранив 19-річного військовослужбовця військової служби за контрактом.

Постраждалого було доставлено до центральної районної лікарні, де той від отриманих поранень помер.

„Обидва контрактники родом з одного населеного пункту, навчалися в одному класі, товаришували. Злого умислу у діях військовослужбовця не було”, - зазначив Поронюк.

На даний час військовою прокуратурою Львівського гарнізону проводиться розслідування.

Командування військової частини, особовий склад висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.