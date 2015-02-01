Кількість загиблих внаслідок вибуху в Херсонській області зросла до шести

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони. «Сьогодні, 1 лютого, вночі в районі виконання завдань за призначенням (населений пункт Червоний Чабан Херсонської області) сталася пожежа в польовому таборі військової частини, в результаті якої 6 військовослужбовців ЗС України загинули, 11 отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Херсонській області вибухнув склад боєприпасів, є загибліНа місці надзвичайної події працює спецгрупа Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку у Збройних силах, яка і з'ясовує її обставини.

За словами начальника спецгрупи полковника Андрія Тимошенка, травмовані військовослужбовці автомобілем швидкої медичної допомоги були оперативно доставлені в Чаплинську районну лікарню, де їм надана перша медична допомога.

Станом на 07.00 пожежу було локалізовано. На місці працюють вибухотехніки, працівники ВСП, представники силових структур.

Причина загоряння наметів і ступінь пошкодження військового майна буде встановлений в ході перевірки, підкреслили в Міноборони.