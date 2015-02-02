Удар при ДТП, в якому загинув Кузьма "Скрябін", був дуже великої сили - ДАІ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник департаменту ДАІ Анатолій Сіренко.

"Це було зустрічне зіткнення. Орієнтовно посередині проїжджої частини. Обставини з'ясовуються. Удар був дуже великої сили, вантажний автомобіль знаходиться в кюветі. Дуже сильно постраждала машина "Кузьми", - заявив Сіренко.

"Обставини будуть зрозумілі після того, як слідчо-оперативна група попрацює на місці події", - зазначив Сіренко.

Читайте такожЗМІ: Андрій "Кузьма" Кузьменко загинув у зіткненні з молоковозом, його супутниця вижила

За його словами, постраждалих поки встановлює оперативно-слідча група.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в ДТП загинув лідер гурту "Скрябін" Андрій "Кузьма" Кузьменко. За попередніми даними, близько 8 години 20 хвилин, у Криворізькому районі, біля села Лозуватка, сталося зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, і вантажівки. На жаль, від отриманих травм Андрій Кузьменко, більш відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув на місці події.