У Черкасах чиновник, який мав займатися дорогами, облаштував у кабінеті порностудію

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, як з’ясували оперативники, 52-річний робітник одного з підприємств міста Черкаси облаштував у своєму службовому кабінеті порностудію.

За допомогою мережі Інтернет чоловік підшукував дівчат та пропонував їм знятися у порно за винагороду. З відзнятого відео зловмисник створював короткометражні фільми з рольовим сценарієм, які потім продавав в Інтернеті.

Під час обшуків минулого тижня, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої створювалася і розповсюджувалася порнопродукція, та близько 8 тис. євро, отриманих від продажу порнографії. Також вдалося встановити двох порноактрис – 1987 та 1988 року народження, які брали участь у зйомках.

Читайте такожУкраїнець проведе 30 років у в'язниці США за розповсюдженні дитячої порнографіїТакож під час слідства з’ясувалося, що зловмисник завантажив один зі своїх порнофільмів на іноземний порносайт, за що йому обіцяли 74 тис. доларів США у разі популярності порнофільму.

Наразі 52-річному держслужбовцю оголошено про підозру у злочині. Продовжується розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування. Триває досудове розслідування.