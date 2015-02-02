Президент: з загибеллю Андрія Кузьменка "ми ніби втратили частинку серця"

Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав президент Петро Порошенко. "Сьогодні загинув Андрій Кузьменко. Шкода кожного, хто гине, але разом з Кузьмою ми ніби втратили частинку серця", - написав Петро Порошенко.

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"Андрій Кузьменко і його "Скрябін" - це невід'ємна частка сучасної української культури. Важко, коли хтось гине. Втрата ще більша, коли в минуле йде крапля України. Кузьма, ми будемо сумувати за тобою. Царство тобі Небесне. Сьогодні ввечері буду слухати "Скрябін"...", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Порошенко в соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 лютого, у дорожньо-транспортній пригоді в Дніпропетровській області загинув відомий український співак, лідер групи Скрябін.