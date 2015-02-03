Люди приїжджають до бойовиків з викупом за родичів та самі потрапляють у полон - штаб АТО

У Раді національної безпеки та оборони родичам полонених бійців радять звертатися в СБУ, а не погоджуватися на умови бойовиків щодо викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, тема полонених є дуже чутливою, і це використовують ті, хто з боку окупованих терориторій хоче нажитися на цьому. "Телефонують родичам і кажуть, що в полоні, що сидить ваш хлопець, приїжджайте, забирайте, сума така-то. Люди, зрозуміло, це людські якості, переживають, збирають гроші і вимушені виїжджати і намагатися викупити, а насправді вони самі потрапляють в полон. Насправді, як правило, більшість таких звінків є неправдивими", - наголосив Лисенко.

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Він порадив звертатися з такою інформацією до Служби безпеки України. "Велике прохання для тих людей, які дійсно зараз відчувають горе, не вестися на ці умови бойовиків, не везти гроші і не потрапляти в полон", - сказав Лисенко.

За його словами, процес обміну полоненими триває, "ми не можемо сказати, що він іде так, як би нам хотілося швидко, але він триває, і нам вдається невеликими партіями, частинами наших хлопців забирати звідти".