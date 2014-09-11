Бойовики найжорстокіше ставляться до полонених бійців добровольчих батальйонів
До Дніпропетровська привезли ще 20 українських вояків, яких звільнили бойовики "ДНР", серед яких семеро бійців "Донбасу"
Вони морально не готові розповідати про життя в полоні. Кажуть лише, що важко було повірити, що опиняться на волі живими, повідомляє ТСН.
Серед звільнених підполковник Володимир Сахневич, якого терористи змусили йти на "параді" військовополонених в Донецьку 24 серпня. У нього зламана нога.
Боєць батальйону "Донбас" Валентин попросив не показувати його обличчя, адже до бійців добровольчих батальйонів у бойовиків найжорстокіше ставлення. Каже, що багато його побратимів досі у полоні.
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"Там саме з нашого батальйону ще сто чоловік сидять в підвалі СБУ. Нас вважають найманцями. Нас вважають нацистами і фашистами", - каже доброволець.
У центрі звільнення полонених, створеному в Дніпропетровську, кажуть, що процесу врешті почала сприяти держава.
"Процес цей набув новий імпульс, оскільки державні органи, зокрема Служба безпеки, в рамках організованого президентом переговорного процесу, надає максимальне сприяння, надає максимальну допомогу", - повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.
У Дніпропетровській ОДА сподіваються впродовж доби звільнити з полону ще кількох захисників. Їхню кількість не розголошують, поки вони не опиняться в безпеці. За даними центру звільнення полонених, у заручниках бойовиків може бути більше тисячі українських воїнів.