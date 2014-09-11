Бойовики найжорстокіше ставляться до полонених бійців добровольчих батальйонів

Вони морально не готові розповідати про життя в полоні. Кажуть лише, що важко було повірити, що опиняться на волі живими, повідомляє ТСН.

Серед звільнених підполковник Володимир Сахневич, якого терористи змусили йти на "параді" військовополонених в Донецьку 24 серпня. У нього зламана нога.

Боєць батальйону "Донбас" Валентин попросив не показувати його обличчя, адже до бійців добровольчих батальйонів у бойовиків найжорстокіше ставлення. Каже, що багато його побратимів досі у полоні.

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"Там саме з нашого батальйону ще сто чоловік сидять в підвалі СБУ. Нас вважають найманцями. Нас вважають нацистами і фашистами", - каже доброволець.

У центрі звільнення полонених, створеному в Дніпропетровську, кажуть, що процесу врешті почала сприяти держава.

"Процес цей набув новий імпульс, оскільки державні органи, зокрема Служба безпеки, в рамках організованого президентом переговорного процесу, надає максимальне сприяння, надає максимальну допомогу", - повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

У Дніпропетровській ОДА сподіваються впродовж доби звільнити з полону ще кількох захисників. Їхню кількість не розголошують, поки вони не опиняться в безпеці. За даними центру звільнення полонених, у заручниках бойовиків може бути більше тисячі українських воїнів.