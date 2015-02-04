В Преображенській церкві у Львові почалося прощання з Кузьмою Скрябіним

16:30, 04 лютого 2015
Суспільство
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У Львові в Преображенській церкві почалося прощання з лідером гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком.

Во Львове прощаются с Кузьмой

До церкви приїхали родичі музиканта - батьки, дружина, які першими зайшли у храм. Маму вели під руки, а дружина зайшла в церкву, закривши обличчя чорною хусткою.

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Шанувальників і друзів артиста поки не пускають.

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