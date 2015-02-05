13-й російський "гумконвой" відправлять 8 лютого - МЗС РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«Відповідна нота із проханням сприяння української влади в інспектуванні вантажів, що проходять через кордон, була направлена в МЗС України 4 лютого», - сказав Лукашевич.

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Довідка УНІАН. Росія від лютого 2014 року здійснює воєнну агресію проти України. Вона анексувала Крим і постачає у Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння і боєприпаси.

Незважаючи на санкції, які ввели проти Росії, ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.

Також РФ направляє в зону бойових дій так звані «гумконвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскіьки українські прикордонники, митники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Кожного разу після прибуття так званих "гумконвоїв" обстріл бойовиками позицій українських силовиків і населених пунктів посилюється.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських солдатів.

Черговий, 12-й «гумконвой», прибув на Донбас 1 лютого 2015 року - у напрямку Донецька проїхало 85 вантажівок, а в Луганськ - 90.