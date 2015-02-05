Вибух біля пологового будинку в Івано-Франківську стався на ґрунті ревнощів - МВС

Міліція розслідує обставини вибуху в Івано-Франківську. За попередньою версією, загинув чоловік, який на ґрунті ревнощів підірвав себе. Його дружина - в реанімації, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні о 13.25 на вулиці Чорновола, 47, на вході до Івано-Франківського обласного перинатального центру, стався вибух. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

На місце події негайно виїхала посилена слідчо-оперативна група міліції та експерти вибухо-технічної служби.

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За попередньою версією, загинув чоловік, який на ґрунті ревнощів підірвав себе. Його дружина у важкому стані доставлена до реанімації.

Правоохоронці здійснюють заходи щодо встановлення усіх обставин вибуху.

Як повідомляв УНІАН, раніше прокурор Івано-Франківської області Ігор Настасяк повідомив журналістам на місці події, що вибухнула ручна граната і правоохоронці не розцінюють це як теракт.

"Є версія, згідно з якою, чоловік прийшов до пологового будинку, щоб з'ясувати стосунки з працівниками, до яких він ревнував свою дружину, - зауважив прокурор. - Вибух стався, коли чоловік підійшов до входу, а жінка виходила звідти".

Загинув чоловік, 1966 року народження, який був волонтером і часто бував у зоні АТО. Постраждала - його дружина, яка є працівником пологового будинку. Медики борються за її життя.