Військовозобов'язаним хочуть заборонити виїжджати за межі України

Генеральний штаб України напрацьовує зміни до чинного законодавства щодо заборони виїзду військовозобов`язаних осіб за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації президента України Олексій Покотило.

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Представник АП розповів, що у відповідності з законодавством щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки, військовозобов`язані про зміну свого проживання повинні поінформувати військкомати.

”Законодавчих підстав на сьогоднішній день щодо заборони виїзду військовозобов`язаного за кордон немає. Наразі відпрацьовуються відповідні зміни до законодавства, є відповідні доручення розглянути це питання”, - наголосив Покотило.

У цьому зв`язку він наголосив, що Генеральним штабом зараз з даного питання проводиться відповідна робота.