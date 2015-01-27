На Тернопільщині військовозобов'язані чоловіки масово тікають за кордон - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Адміністрації президента, присвяченій проблемам мобілізації, заявив начальник мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України Олег Бойко.

Зокрема він запропонував уряду розробити зміни до законодавства “щодо порядку виїзду за кордон громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації в особливий період”.

Також представник Генштабу запропонував переглянути у бік зменшення перелік підприємств, установ та організацій, які звільняються від постачання техніки під час мобілізації.

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Він зазначив, що необхідність внесення змін в правила перетину кордону викликано тим, що в ході нинішнього етапу мобілізації є випадки, коли військовозобов'язані цілими селами виїжджають за кордон для уникнення призову на військову службу, зокрема виїжджають на територію РФ.

Він розповів, що за інформацією Тернопільського військового комісаріату “населення Тернопільської області з метою ухилення від мобілізації масово звільняється з роботи. Військовозобов'язані також масово виїжджають за кордон”. Зокрема він навів приклад, що з одного із селищ два автобуси місцевого населення виїхало в Російську Федерацію.

“Триває масова втеча чоловічого населення області за кордон, особливо, як це не парадоксально, в Російську Федерацію”, - сказав Бойко.