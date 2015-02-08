На залізниці в Одесі було знешкоджено сім тротилових шашок вагою в 3 кг

Служба безпеки України оприлюднила характеристики вибухового пристрою, знешкодженого у п'ятницю, 6 лютого, на залізничному перегоні в районі Пересипського мосту в Одесі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Відомство інформує про сім тротилових шашок вагою в 3 кг з приєднаними детонаторами і пристроєм для дистанційного управління.

«Саморобний вибуховий пристрій було приведено в повну бойову готовність», - уточнили в прес-службі.

Там наголосили, що співробітники спецслужби разом з іншими правоохоронними органами посилили заходи з охорони об'єктів життєзабезпечення та місць масового перебування людей.

«4-5 лютого в результаті проведення співробітниками СБУ у взаємодії з колегами з МВС спецоперації в Одесі було припинено злочинну діяльність міжрегіональної організованої групи по збуту стрілецького озброєння, боєприпасів, вибухових речовин проросійським ватажкам злочинних угруповань, які готувалися до вчинення терористичних актів та диверсій», - уточнює прес-служба відомства.

Читайте такожСБУ затримала двох коректувальників вогню бойовиків по місту ЩастяЯк повідомляв УНІАН, 6 лютого о 12.40 надійшла інформація від одного з диспетчерів про те, що біля однієї з опор під Глухим мостом знаходиться підозрілий предмет. Його направили на експертизу. На даній ділянці розташований перегін «Одеса-порт».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 113 (Диверсія) КК України.