На залізничних коліях в Одесі міліція знешкодила потужний вибуховий пристрій (фото)

В Одесі міліція запобігла терористичному акту на залізничних коліях.

Як повідомив УНІАН начальник відділу з питань зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області Владимир Шаблієнко, співробітниками вибухотехнічної служби міліції знешкоджено потужний вибуховий пристрій, встановлений на залізничному полотні, в районі Пересипу.

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«Таким чином, у результаті дій правоохоронців попереджено терористичний акт», - акцентував Шаблієнко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні приблизно о 12.40 надійшла інформація від одного з диспетчерів про те, що біля однієї з опор під Глухим мостом міститься підозрілий предмет. Виявлений предмет, прикріплений до опори, направили на експертизу. На даній ділянці розташований перегін «Одеса-Порт».