У Запоріжжі відкрили транзитне містечко для переселенців

У Запоріжжі відкрили транзитне містечко для короткострокового проживання внутрішньо переміщених осіб, розраховане на проживання 544 людей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, церемонія відкриття містечка відбувалася за участю генерального консула Федеративної Республіки Німеччина Детлефа Вольтера, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад Дмитра Свіркіна.

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За словами Бочковського, це вже третє транзитне містечко, відкриття якого гарантуватиме тимчасовий притулок людям, які змушені залишати свої домівки.

“Відкриття транзитного містечка є дійсно зразком злагодженої європейської взаємодії, у першу чергу, між президентом України Петром Порошенком та канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Саме така продуктивна співпраця сприяла будівництву семи транзитних містечок. Скажу відверто, що даний напрямок роботи, а саме спорудження містечок, був новим для нашої служби. Проте, за дорученням уряду України, ми змогли оперативно налагодити зв'язок з нашими німецьким партнерами, і сьогодні ми бачимо результат цієї взаємодії і найголовніше – щасливі обличчя людей, які відсьогодні заселяються у комфортні будиночки”, - зазначив Бочковський.

У свою чергу генеральний консул ФРН зауважив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну та всіляко допомагатиме внутрішньо переміщеним особам.

Сьогодні 38 людей, з яких 22 дітей, а це 8 сімей, вже розпочали заселятися до будиночків. Кожна родина отримала продуктові набори та подарунки для дітей від волонтерської організації “Міський центр допомоги”.

Особливістю цього транзитного містечка є також наявність у будиночках Wi-Fi. Містечко складається з 10 житлових модульних будинків, кожен з яких складається з 10 модулів, 4 житлових модульних гуртожитків, які складаються з 27 модулів, та 2 адміністративні будівлі.

Всі будинки квартирного типу укомплектовані ліжками, шафами, матрацами, постільною білизною, столами, стільцями, посудом, холодильниками, засобами особистої гігієни, санвузлами для необхідної кількості внутрішньо переміщених осіб.

Гуртожитки, крім того, додатково обладнані санвузлами для людей з обмеженими можливостями.

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В адміністративно-господарчому блоці знаходиться пральня, яка обладнана сушарками та пральними машинами.

Всі модульні будинки мають електроопалення. Виконано утеплення зовнішніх каналізаційних і водопровідних підключень.

Довідка УНІАН. Проект з надання тимчасового житла жителям Донецької та Луганської областей в зимовий період реалізується на кошти, виділені урядом Німеччини, Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ).

Модульні містечка вже відкрито у Павлограді Дніпропетровської області та Харкові.