"Поліція" бойовиків намагається заборонити найманцям з інвалідністю з'являтися у громадських місцях

Поліція терористичної організації "ДНР" намагається заборонити колишнім бойовикам з розряду людей з інвалідністю (зокрема, з відірваними кінцівками) з'являтися у громадських місцях.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"На даний момент "поліцейські" намагаються вести "роз'яснювальну роботу", переконуючи терористів-інвалідів рідше виходити з будинків. Зафіксовано кілька конфліктів на цьому ґрунті", - йдеться у повідомленні.