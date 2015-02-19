В Україні зареєстровано більше мільйона переселенців

Заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін зазначає, що станом на 19 лютого зареєстровано 1 млн 54 тис 249 внутрішньо переміщених осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу щодо соціального захисту постраждалих на Майдані та членів родин Небесної сотні.

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Заступник міністра зазначив, що це 745 тис. 849 родин. Звернулися за призначення грошової допомоги 290 тис. 864 родини, з них призначено — 271 тис. 266 сім'ям.

Мущинін зазначив, що внутрішньо переміщеним родинам виплачується допомога на проживання та оренду житла.

Так, минулого року було виплачено 358,4 млн грн на цю допомогу, а за січень-лютий 2015 року було перераховано 510 млн грн.