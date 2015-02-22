Суддю Печерського суду змусять ознайомитися з матеріалами порушеної проти неї справи

У прес-службі нагадали, що 19 вересня 2014 року суддя Печерського суду Волкова прийняла рішення про звільнення з-під варти екс-командира роти спецпризначення полку «Беркут» Дмитра Садовника, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській. За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 375 КК України (винесення суддею завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки). Суддя Волкова отримала повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину 6 жовтня 2014 року.

За словами прокурора міста Києва Сергія Юлдашева, слідчі столичної прокуратури завершили досудове розслідування за фактом винесення Волковою завідомо неправосудного рішення. Матеріали провадження відкриті для ознайомлення підозрюваній та її адвокатам з 19 грудня 2014 року, однак до цього часу ані Волкова, ані її захисники так і не ознайомилися з матеріалами досудового слідства.

«Тобто вже більше двох місяців суддя Волкова та її адвокати свідомо затягують (саботують) цей процес, щоб не допустити направлення обвинувального акту до суду. І це при тому, що матеріали кримінального провадження складаються лише з 11 томів. Це, насправді, не так вже і багато», - наголосив прокурор.

У зв’язку з чим, столична прокуратура направила до районного суду клопотання про встановлення терміну для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваною та її адвокатами.

Читайте такожСудді Печерського суду оголосили самовідвід у справі про розстріл на МайданіЯк повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві Дмитра Садовника та двох його підлеглих - Зінченка й Аброськіна, які спільно з іншими правоохоронцями вранці 20 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, неправомірно застосували вогнепальну зброю та вчинили вбивство 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у місті Києві.

Восени Печерський райсуд Києва змінив Садовнику запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт, і підозрюваний зник, його оголошено у розшук.

Аброськіну та Зінченку суд продовжив термін тримання під вартою до 23 березня.