Двоє суддів, що мали розглядати справу проти "беркутівців", взяли відвід

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено під час підготовчого судового засідання у справі.

На початку судового засідання сторона обвинувачення заявила клопотання про те, що суддя Андрій Новак не може брати участі у процесі, оскільки раніше вів засідання щодо обрання запобіжного заходу обвинуваченим “беркутівцям” і має бути відсторонений.

Після цього інша суддя Олеся Батрин заявила про самовідвід, зазначивши, що вона також брала участь у подібних засіданнях у цій справі.

Після перебування суддів у кімнаті для нарад головуюча у судовому процесі суддя Лариса Цокол оголосила перерву у засіданні до 14.10 для формування нового складу колегії.

У свою чергу присутні в залі активісти Євромайдану та потерпілі назвали такі дії суду навмисними і спрямованими на затягування судового процесу.

Читайте такожСправу судді, що відпустила екс-беркутівця, передадуть до судуЯк повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування та розпочато ознайомлення потерпілих із матеріалами кримінального провадження стосовно командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві Дмитра Садовника та двох його підлеглих - Зінченка й Аброськіна, які спільно з іншими правоохоронцями вранці 20 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, неправомірно застосували вогнепальну зброю та вчинили вбивство 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у місті Києві.

Восени Печерський райсуд Києва змінив Садовнику запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт, і підозрюваний зник, його оголошено у розшук.