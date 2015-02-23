Україна використає досвід Польщі з декомунізації та інтеграції суспільства

Як повідомили в прес-службі Міністерства культури, про це віце-прем'єр, міністр культури В'ячеслав Кириленко заявив в інтерв'ю Польському агентству преси, яке цитує "Газета Виборча".

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Він вважає, що необхідно відокремити російську культуру від російського імперіалізму. "Ми поважаємо творців російської культури, російська культура і мова в Україні присутні. У Києві працює і фінансується російський драматичний театр, у нас є російські музеї", - сказав В'ячеслав Кириленко.

Він також зазначив, що роль польської культури в Україні величезна, і це можна побачити в основному в західній Україні, де історія двох народів переплітається і взаємно доповнюється найбільше. "Ми здійснюємо спільні проекти з поляками і разом ми працюємо, щоб захистити культурну спадщину", - сказав В'ячеслав Кириленко.

Відповідаючи на питання про те, чи цікавий Україні польський досвід у декомунізації суспільства, міністр зазначив, що у Польщі закон про люстрацію був прийнятий давно, а в Україні це відбулося тільки в кінці минулого року. "Ми хочемо дерадянізації громадського простору, яка почалася в грудні 2013 року, коли в Києві був повалений пам'ятник Леніну. В Україні розпочався ленинопад, який триває й досі", - сказав він. За словами В'ячеслава Кириленка, з символами радянської епохи сьогодні асоціюється російська політика. "Після Революції гідності, в результаті агресії проти нашої країни, українці, нарешті, зрозуміли, що небезпеки російського імперіалізму сьогодні живі", - сказав В'ячеслав Кириленко.

Крім того, він зазначив, що Україні буде корисний польський досвід реформування і фінансування культури.