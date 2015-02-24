У Харкові звільнили капітана міліції за привітання колег з 23 лютого

Про це повідомив народний депутат, екс-радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«Жінка, капітан міліції, яка додумалась розмістити в приміщенні харківської міліції привітання з Днем 23 лютого з дебільною георгіївською стрічкою, сьогодні звільнена за наказом начальника обласного УВС Анатолія Дмитрієва»,- написав нардеп.

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«Коли оформляли документи на її звільнення, вона дивувалася - за що?! Їй пояснили - за непатріотизм і нерозуміння того, що в Україні гинуть люди від рук інших людей, для яких колорадська стрічка - улюблений колір і сигнал для збору зграї. Уявляю собі, що було б зі співробітницею поліції з яких-небудь підмосковних Хімок, якщо б вона додумалася десь у себе в райвідділі помістити українську жовто-блакитну символіку»,- зазначив він.