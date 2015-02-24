У Facebook з'явився фальшивий акаунт Шокіна

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, «у зв'язку з чисельними зверненнями з боку представників ЗМІ та громадськості стосовно того, чи належить аккаунт у мережі Facebook за посиланням: https://www.facebook.com/viktor.shockin?fref=ts Генеральному прокурору України Віктору Шокіну, повідомляємо про наступне. Вказаний аккаунт не має жодного відношення ні до генерального прокурора України Віктора Шокіна зокрема, ні до відомства Генеральної прокуратури взагалі».

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Facebook з'явилася фейкова сторінка голови Нацбанку Гонтаревої, тоді як голова НБУ не має зареєстрованих сторінок у жодній із соціальних мереж.