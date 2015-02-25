На Львівщині відкрили справу на інспекторів ДАІ, які блокували виїзд активістів на Майдан

На Львівщині розпочато розслідування дій працівників ДАІ, які перешкоджали мирним протестам активістів об‘єднань «Автомайдан» та «Євромайдан» та блокували виїзд автотранспорту з метою участі в акціях у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, 25 лютого прокуратурою Львівської області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень працівниками УДАІ ГУ МВС України у Львівській області під час мирних акцій протесту учасників «Автомайдану» та «Євромайдану».

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Зокрема, йдеться про перешкоджання інспекторами руху автобусів та інших транспортних засобів активістів Революції Гідності.

З метою детального вивчення усіх обставин вчинення цього кримінального правопорушення, прокуратура області звернулася до громадян з проханням повідомляти відомі їм факти неправомірних дій працівників ДАІ під час зазначених подій у 2013-2014 роках.