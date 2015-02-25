У Харкові підозрюваного в підготовці теракту заарештували на 2 місяці - прокуратура

23:35, 25 лютого 2015
Суспільство
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У Харкові підозрюваному в підготовці теракту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

арест / 5 канал

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, 20-річному хлопцю, що готував теракт в одному з клубів Харкова, обрано запобіжний захід вчора, 24 лютого.

За відомостями прокурора, підозрюваному визначено 2 місяці утримання в СІЗО без можливості внесення застави.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Службою безпеки України спільно з прокуратурою області під час спецоперації був затриманий молодик, який планував обстріляти з реактивної штурмової гранати «РШГ-1» один із клубів міста, у якому, зазвичай, зустрічалися воїни АТО та волонтери. 

Йому оголошено підозру у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 (замах на терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України, за фактом замаху на скоєння терористичного акту.

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