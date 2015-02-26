У РФ порушили справу за фактом затримання в Києві російських журналістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства. "Головним слідчим управлінням СК Росії за фактом незаконного затримання російських журналістів у Києві Андрія Григор'єва і Олени Макарової порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 127 і ч. 3 ст. 144 Кримінального кодексу РФ ("незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою"; "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, поєднане з насильством")", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, за наявними в розпорядженні слідства даними, кореспондент телеканалу НТВ Андрій Григор'єв і кореспондент Першого каналу Олена Макарова були затримані 25 лютого в центрі Києва, коли робили матеріал про ходу активістів організації "Правий сектор", забороненої судом РФ. "Протягом кількох годин журналісти насильно утримувалися співробітниками Служби безпеки України", сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що у Києві співробітники Служби безпеки України затримали двох журналістів російських телеканалів ОРТ і НТВ.

За її словами, затриманим журналістам буде скорочено термін дозволу на перебування на території України, та до кінця дня вони будуть видворені з території України з обмеженням права на в'їзд в Україну терміном на 5 років.