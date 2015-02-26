Разом із російськими журналістами вчора у Києві затримали українського оператора

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це заявив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський.

Він наголосив, що вчорашнє затримання в Києві журналістів російських каналів НТВ та ОРТ виявило ще одну проблему, із якою Служба безпеки стикається вже не перший раз.

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Разом із російськими журналістами Андрієм Григор'євим (1975 р., громадянин РФ, уродженець міста Санкт-Петербург (РФ)) та Оленою Макаровою (1989 р. н., громадянка РФ, уродженка міста Саратова (РФ)), які вже покинули (примусово) територію України, був затриманий громадянин України.

Цей колишній оператор двох відомих українських каналів робив те, що добре вміє - здійснював зйомку, керуючись командами та установками російських роботодавців.

«Вже потім він буде розповідати, що не знав, на кого працює... Хоча зізнався, що за гроші», - наголосив радник голови СБУ.

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Він закликав українських громадян не співпрацювати з російськими ЗМІ, які займаються антиукраїнською пропагандою і від імені Служби безпеки України попередив про кримінальну відповідальність усіх, хто допомагає агресору, зокрема у здійсненні підривної інформаційної діяльності проти України.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що у Києві співробітники Служби безпеки України затримали двох журналістів російських телеканалів ОРТ та НТВ.

За її словами, затриманим журналістам буде скорочено термін дозволу на перебування на території України, та до кінця дня вони будуть вислані з території України з обмеженням права на в'їзд в Україну терміном на 5 років.

Уводночас Гітлянська не уточнила, за що саме затримані зазначені особи.