Двох російських журналістів депортують з України
16:49, 25 лютого 2015Політика
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Сьогодні у Києві працівники Служби безпеки України затримали двох журналістів російських телеканалів ОРТ та НТВ.
Журналістів затримали під час маршу "Правого сектора" / Фото УНІАН
Про це сьогодні після брифінгу в СБУ повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, відповідаючи на запитання журналістів.
Читайте такожДо списку відсторонених від акредитації в Україні потрапили більше 100 російських ЗМІЗа її словами, затриманим журналістам буде скорочено термін дозволу перебування на території України та до кінця дня вони будуть вислані з території нашої держави з обмеження права на в'їзд в Україну строком на 5 років.
Водночас, Гітлянська не уточнила за що саме затримано вказаних осіб.
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