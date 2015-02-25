Двох російських журналістів депортують з України

Про це сьогодні після брифінгу в СБУ повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожДо списку відсторонених від акредитації в Україні потрапили більше 100 російських ЗМІЗа її словами, затриманим журналістам буде скорочено термін дозволу перебування на території України та до кінця дня вони будуть вислані з території нашої держави з обмеження права на в'їзд в Україну строком на 5 років.

Водночас, Гітлянська не уточнила за що саме затримано вказаних осіб.