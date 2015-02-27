Аваков приїхав розбиратися з ситуацією" біля Нацбанку

Про це повідомляє прес-служба МВС

"Арсен Аваков прибув до місця проведення акції протесту під Нацбанком. Зараз він розбирається з ситуацією на місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Нацбанком між протестуючими "Фінансового майдану" і правоохоронцями виникла бійка.

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"Міліція знесла бульдозерами намет, де ми намагалися сховатися від дощу. Міліція поїхала на нас бульдозером. Дійшло до бійки активістів з правоохоронцями. У кількох людей є кров і травми", - повідомили активісти "Фінансового майдану".

Київська міліція спростувала повідомлення про застосування сили щодо протестувальників.