У Вінниці виділять гроші на закупівлю блокпостів, тепловізорів і безпілотників
Вінницька міська рада виділяє 900 тис. грн на придбання мобільних блокпостів, тепловізорів і безпілотників для забезпечення обороноздатності міста.
Відповідне доповнення до «Програми заходів щодо забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки в місті Вінниця на 2014-2019 роки» сьогодні прийняли депутати, присутні на черговій сесії міськради.
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Зокрема, для придбання засобів колективного захисту (мобільних блокпостів) буде спрямовано 350 тис. грн, а для покупки засобів спостереження (тепловізорів і безпілотних літальних апаратів) - 550 тис. грн.
Реалізація заходів програми дасть можливість забезпечити постійне функціонування військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону та створити належний рівень безпеки в місті.