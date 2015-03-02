Генштаб: У лікарнях перебувають понад 500 поранених військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов'язки керівника прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу в Києві.

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"У госпіталях та інших медичних установах знаходяться 510 українських військовослужбовців, які в даний час отримують всю необхідну кваліфіковану медичну допомогу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Греція запропонувала прийняти на лікування українських військових.

Нагадаємо, раніше військових вже прийняли на лікування Литва, Польща, Австрія, Великобританія.