Греція запропонувала прийняти на лікування українських військових

14:58, 19 лютого 2015
Суспільство
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Греція запропонувала прийняти на лікування українських військових, поранених в ході бойових дій на Донбасі.

REUTERS

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін після зустрічі з грецьким колегою Нікосос Котзиасом.

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"Обговорили двосторонню порядку денного, вдячний за пропозицію надати можливість лікуватися в Греції нашим пораненим", - йдеться в повідомленні українського МЗС в "Твіттері".

Як відомо, раніше українських військових вже прийняли на лікування Литва, Польща, Австрія, Великобританія.

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