Греція запропонувала прийняти на лікування українських військових
14:58, 19 лютого 2015Суспільство
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Греція запропонувала прийняти на лікування українських військових, поранених в ході бойових дій на Донбасі.
REUTERS
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін після зустрічі з грецьким колегою Нікосос Котзиасом.
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"Обговорили двосторонню порядку денного, вдячний за пропозицію надати можливість лікуватися в Греції нашим пораненим", - йдеться в повідомленні українського МЗС в "Твіттері".
Як відомо, раніше українських військових вже прийняли на лікування Литва, Польща, Австрія, Великобританія.
.@PavloKlimkin: Обговорили двосторонній порядок денний, вдячний за пропозицію надати можливість лікуватися в Греції нашим пораненим
- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 19, 2015
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