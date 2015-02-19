Греція запропонувала прийняти на лікування українських військових

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін після зустрічі з грецьким колегою Нікосос Котзиасом.

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"Обговорили двосторонню порядку денного, вдячний за пропозицію надати можливість лікуватися в Греції нашим пораненим", - йдеться в повідомленні українського МЗС в "Твіттері".

Як відомо, раніше українських військових вже прийняли на лікування Литва, Польща, Австрія, Великобританія.