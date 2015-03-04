ОБСЄ відзвітувала про склад місії в Україні: більше 450 спостерігачів, з них 70% працюють в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наразі у нас 452 спостерігача, 2/3 розташовані на сході України. Багато спостерігачів зараз перебувають у Києві, вони проходять відповідне навчання, вони роблять узагальнення даних, і скоро у нас буде більш як 500 спостерігачів», - зазначив він.

«Також ми прагнемо збільшити кількість наших спостерігачів для того, щоб досягнути важливих змін», - додав Боцюрків.

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За його словами, у місії беруть участь представники 56 країн та 188 колег із України. «Загалом Спеціальна моніторингова місія нараховує більше 696 членів і наразі ми розташовані у 10 місцях по всій Україні та 50% розташовані у таких «гарячих точках», як Маріуполь чи Донецьк», - повідомив Боцюрків.

Крім того, він зазначив, що на даному етапі кількість співробітників із РФ в складі місії становить приблизно 20 осіб.