В окупованому Криму заборонили продавати вино на розлив

Про це заявила головний консультант так званого міністерства промислової політики Криму Ольга Головченко, повідомляє Крыминформ.

"Тепер вино, яке раніше розливали у пет-тару, відпускатися не буде. Реалізації підлягає лише розлита в споживчу тару маркована, этикетована і закупорена продукція", - пояснила Головченко.

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Відзначається, що українськими законами роздрібний продаж алкогольної продукції наливом був дозволений.

За словами Головченко, продавати алкоголь на розлив можуть тільки заклади громадського харчування, але не більше 1 літра на порцію.