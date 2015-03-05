В окупованому Криму заборонили продавати вино на розлив
12:38, 05 березня 2015Суспільство
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З 2015 року на території окупованого Криму починають діяти норми російського законодавства, які забороняють продавати вино і інший алкоголь на розлив.
Українськими законами роздрібний продаж алкогольної продукції наливом був дозволений
Про це заявила головний консультант так званого міністерства промислової політики Криму Ольга Головченко, повідомляє Крыминформ.
"Тепер вино, яке раніше розливали у пет-тару, відпускатися не буде. Реалізації підлягає лише розлита в споживчу тару маркована, этикетована і закупорена продукція", - пояснила Головченко.
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Відзначається, що українськими законами роздрібний продаж алкогольної продукції наливом був дозволений.
За словами Головченко, продавати алкоголь на розлив можуть тільки заклади громадського харчування, але не більше 1 літра на порцію.
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