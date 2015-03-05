У Харкові з рейок зійшов трамвай: постраждали 4 осіб, в тому числі дитина

У Харкові внаслідок сходження трамвая з рейок постраждали четверо осіб, в тому числі 1 дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан, аварія сталася сьогодні в районі Новожаново на вулиці Жовтневої революції.

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За її відомостями, до лікарні швидкої та невідкладної допомоги доставили 4 особи, в тому числі 1 дитину, що постраждали внаслідок цієї аварії.

Горбунова-Рубан зазначила, що стан одного з постраждалих оцінюють як вкрай важкий, медики припускають можливу ампутацію ноги, потерпілий знаходиться в операційній. Ще в одного постраждалого перелом ноги, в іншого - забиття. Також у лікарні перебуває дитина з легким струсом мозку.