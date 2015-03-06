Синоптики обіцяють сонячні вихідні, температура підніметься до 5 градусів тепла

Антициклон переміститься із Західної Європи і принесе суху сонячну погоду в більшості областей України. Лише 7 березня на півдні і сході ще можливі опади, там місцями випаде дощ і мокрий сніг, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря вночі становитиме 0-5 морозу, на заході місцями до 10 морозу, на півдні, в центрі та на сході до 0-4 тепла, вдень в Україні очікується 0-5 градусів тепла.

У західній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5 морозу, місцями до 6-10 морозу, вдень 0-5 тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 тепла.

У центральній частині опади малоймовірні, тільки 7 березня на Дніпропетровщині можливі дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 3 тепла - 3 морозу, вдень 0-5 тепла.

У східних областях 7 березня місцями очікуються невеликі дощі та мокрий сніг, 8 березня - без опадів. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 0-5 тепла.

У південній частині 7 березня пройдуть дощі, 8 березня опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У Києві у вихідні буде сухо. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 3-5 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.