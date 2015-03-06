У Харкові розпочато розслідування за фактом вибуху авто комбата "Слобожанщини"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 Кримінального кодексу України (замах на життя працівника правоохоронного органу).

За попередніми даними, в автомобілі вибухнула міна "СПМ".

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В результаті вибуху травми середньої тяжкості отримав сам Янголенко, його дружина отримала важкі травми.

Слідство веде слідче управління ГУ МВС України в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня близько 12.00 на вулиці Познанської в Московському районі Харкова стався вибух автомобіля, який належить командиру батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Слобожанщина" Янголенко. У салоні знаходився власник автомобіля і його дружина. Постраждалі з травмами доставлені до 4-ї лікарні. Здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.

Обстежуючи прилеглу територію поблизу місця події, міліція виявила міну "СПМ", що розірвалася.

Довідка УНІАН. Міна "СПМ" (середня прилипаюча міна) - об'єктна міна фугасної дії радянського виробництва. Використовується для ураження неброньованих об'єктів (наприклад, ємностей, трубопроводів, авіатехніки тощо). Вибухова речовину - тротил. Загальна вага - 3 кг